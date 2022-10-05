Fenerbahçeli taraftarlardan AEK Larnaca maçına büyük ilgi

Fenerbahçe taraftarı, yarın Kadıköy'de AEK Larnaca ile oynanacak olan Avrupa Ligi grup maçında takımını yine yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maçın biletlerine Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Kapasitesi 47 bine yükseltilen Ülker Stadı'nın yine full çekeceği ifade edildi. Dün sabah saatlerinde Fenerbahçeli futbolseverler, biletlerin tamamını tüketti. Sarı-Lacivertli taraftarların, zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi yine takımlarına itici güç olması bekleniyor.







