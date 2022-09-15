Fenerbahçeli taraftarlar maça akın etti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe , bu akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Roazhon Park'a gelmeye başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, stat önünde renkli görüntüler oluşturdu.

Fenerbahçe avantaj peşinde

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Kiev'i ağırlamış ve Ukrayna ekibini 2-1'le geçmişti. Teknik direktör Bruno Genesio'lu Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Avrupa sahnesinde 248. randevu

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Rennes karşısında tarihindeki 248 Avrupa Kupası maçına çıkacak. Ülkemizi Avrupa’da en fazla temsil adan takımlardan biri olan Fenerbahçe, şu ana kadar 91 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, rakipleriyle 53 defa berabere kalırken, 103 müsabakada ise mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Avrupa’daki mücadelelerde rakip fileleri 314 kez havalandırdı. Temsilcimiz kalesinde ise 359 gol gördü.







