Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Polonya’daki Miejski Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek verdi. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı olduğu görüldü. Stat çevresinde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaray ve Bursaspor formalı taraftarların da olması dikkat çekti.

LODZ(Polonya), (DHA)



