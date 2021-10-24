Özellikle Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sırasındaki hakem hataları, Fenerbahçe camiasında büyük tepkiye neden olmuştu. Başkan Ali Koç, maç sonrasında taraftarları İstanbul'da havalimanına davet etmişti. Trabzon deplasmanından sonra Avrupa Ligi'nde Antwerp karşısında 2-2'lik bir beraberlik alan Kanarya'da taraftarlar, kötü gidişe son vermek ve takımlarını yeniden ayağa kaldırmak için bugünkü Alanyaspor maçında önemli organizasyonlara imza atacaklar.

Dernekler organize oldu

Türkiye'nin dört bir yanına yapılan çağrıyla Fenerbahçe Dernekleri, İstanbul'a akın edip, Ülker Stadı'ndaki yerlerini alacak. Maç için Samandıra'dan çıkıp, stada hareket edecek takım otobüsünün de Kadıköy'de büyük bir kalabalık tarafından bayraklarla karşılanması bekleniyor. Ardından bu destek stat içinde de sürecek. Tribünde yerini alacak olan futbolseverler, "Hep destek, tam destek" sloganı ile takıma 90 dakika boyunca galibiyet için tam destek verecek.

Yusuf Dursun