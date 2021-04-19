Szalai, defanstaki başarılı performansının yanı sıra Başakşehir'in golünün ardından 40'ta Caner'in soldan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topa kale önünde dokunarak, maçta beraberliği getiren golü filelerle buluşturdu. Macar oyuncu, golünün ardından sevincini kenara gelerek ameliyat olan kaleci Altay'ın formasını kameralara göstererek paylaştı. 23 yaşındaki futbolcu, deplasmanda 3-0 kazanılan Konya maçının ardından ligde ikinci kez fileleri salladı. Ayrıca bu gol, ligde duran toptan en çok ağları sarsan Fenerbahçe'nin 24. golü olurken, tam tersi en çok gol yiyen Başakşehir'in de kalesinde gördüğü 20. gol oldu.