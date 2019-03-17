Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djamel Belmadi, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanacak Gambiya ve Tunus maçlarının kadrosuna Fenerbahçeli Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı çağırmamıştı.

42 yaşındaki teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında Sarı Lacivertliler'in iki yıldızını milli takıma davet etmemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Hem Slimani hem de Benzia'nın kulübüyle problemi var. İkisinin de gelecek aylarda oynamaları zor görünüyor. Gerçi Slimani, son dönemlerde oynuyordu ama ben oyuncularımın her zaman sahada olmalarını isterim.

Slimani, önemli bir futbolcu. Takımındaki durumuna göre Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıp almayacağına karar vereceğiz. Benzia'yı da transfer döneminde hiçbir oyuncunun takımdaki yerinin garanti olmadığı konusunda uyarmıştım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler