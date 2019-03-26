Fenerbahçeli Skrtel Parma ile anlaştı

Fenerbahçe’nin 1 yıllık sözleşme teklifini geri çeviren ve 2 yıllık kontratta ısrar eden Martin Skrtel, Serie A takımlarından Parma ile anlaşma sağladı..

26 Mart 2019, Salı 08:40
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Fenerbahçeli Skrtel Parma ile anlaştı

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoper Martin Skrtel'in Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tecrübeli stoper, kariyerine Serie A'da devam edecek. Fenerbahçe Skrtel'e yeni sözleşme teklifinde bulunmuş, ancak tecrübeli stoper bu teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe 1 yıllık teklifte bulunurken, Skrtel 2 yılda ısrar etmişti. Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olan Skrtel'in Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı sezon bitimiyle birlikte resmi imzayı atacağı ifade edildi. (Takvim)

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