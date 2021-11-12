Sezon başında takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe 'de radikal bir kararla Sinan Gümüş süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen listede de kendisine yer verilmeyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon henüz resmi bir maça çıkamazken kendisini hazır tutmak adına çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

https://www.instagram.com/p/CV45czUKv_7/

'Mücadele benim hayatımdır'

Devre arasında yeniden A takıma dönmesi ve lisansı çıkarılması beklenen tecrübeli futbolcu da hocası Pereira'nın gözüne girmek adına bireysel çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Bu anlarını da kişisel sosyal medya hesabından 'Mücadele benim hayatımdır' ifadeleriyle paylaşan Sinan Gümüş'e takım arkadaşlarından da büyük bir destek geldi. Mesut Özil, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, başarılı futbolcunun bu gönderisine destek mesajları attı.

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