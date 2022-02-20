Fenerbahçeli Serdar Dursun: Her maçı kazanmak istiyoruz

Süper Lig 'in 26. haftasında Fenerbahçe , Hatayspor'u, Serdar Dursun'un 2 penaltı golüyle devirdi. Kadıköy'de 2-0 kazanılan maçta duble yapan Serdar son düdüğün ardından oldukça mutluydu.

Artık kazanma zamanının geldiğini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Çok konuşmuştuk. Artık icraata geldi. Maç maç gideceğiz, her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

İkinci attığı penaltıdaki vuruşunu da değerlendiren Serdar Dursun, "Geçen seneler böyle penaltılar kullandım. Türkiye'de ilk defa kullandım. Çok çalışırım, çok video izlerim. Her gün antrenmanlardan sonra çalışırım. Kaleciye bakarak penaltıyı kullanıyorum. İyi ki gol oldu" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında kazanılan serbest vuruşta Arda Güler'le yaşadığı diyalog ve kullandığı ilk penaltıda tribünlerin 'Arda' tezahüratı yapmasına da açıklık getiren başarılı golcü, "Arda ve Çağtay, mükemmel oynadılar. Dün 'Sakin olun, size yardım edeceğiz' diye onlarla çok konuştuk. İnşallah üstüne koyacaklar. Sahada abilik diye bir şey yoktur. Frikikte sağ ayak daha iyiydi, ondan vurdum. Penaltıda da ilk ben yazılmıştım, o sebeple. Yoksa Arda yazılsa o vururdu, çok da sakin çocuk, iyi vururdu" açıklamasında bulundu.







