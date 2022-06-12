Fenerbahçeli Serdar Aziz, Sergio Ramos ile çalışıyor

Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Serdar Aziz, sezon sonunda yorgunluğunu atmak için tatile gitti. Bu anlamda tecrübeli savunmacı, Marmaris'teki tatilde dünyaca ünlü bir isim ile karşılaştı. Serdar, yıllarca İspanyol devi Real Madrid'de oynayan, son olarak da Fransız ekibi PSG'nin formasını giyen Sergio Ramos ile bir araya geldi. Milli savunmacı birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Öte yandan Sergio Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi. İspanyol yıldızın Serdar Aziz'e tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında yer aldı.