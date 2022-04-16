Fenerbahçeli Serdar Aziz: Golü attım, hocamı kırmadım

Süper Lig 'in 33. haftasında Fenerbahçe , Göztepe 'yi 2-0 devirdi. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Serdar Aziz ve penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Gol perdesini açan ve 68'de sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Serdar Aziz hem karşılaşmayı hem de son durumunu değerlendirdi.

Serdar, "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım. Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor" dedi.







