Süper Lig 'in 18. haftasında yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan ve 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe 'nin lider Trabzonspor 'la puan farkı 16'ya çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan hem takıma hem de Başkan Ali Koç'a tepki gösterirken, koyu Fenerbahçeliliğiyle bilinen şarkıcı Alişan da Sarı-Lacivertiler'in patronuna attığı tweetle tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı, "Biz seni Fenerbahçe’yi uçurucaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin..." ifadelerini kullandı.

İşte Alişan'ın attığı o tweet:



