La Liga ekibi Valencia'nın 100'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yarın oynanacak Valencia CF Efsaneler-İspanyol Futbolu Efsaneleri maçına Fenerbahçe'nin iki yıldızı Roberto Soldado ve Mehmet Topal da davet edilmişti.

Bir dönem Valencia'da forma giyen iki futbolcudan Topal'ın sakatlığı gerekçesiyle mücadelede oynayamayacağı kesinleşirken bir kötü haber de bugün Soldado'dan geldi. Mücadelede İspanyol Futbolu Efsaneleri adına ter dökmesi beklenen golcü futbolcu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla organizasyonda yer alamayacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yarın Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım. Takımla antrenmana çıkacak olmam, Valencia'ya gitmemi engelledi. Ancak tüm Valencia taraftarları için harika bir parti olacağından şüphem yok. Herkese kucak dolusu sevgiler..."



