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Fenerbahçeli oyuncular: Galibiyetle uğurlayacağız

Fenerbahçe Kulübü’nün Ersun Yanal’la yolları ayırma kararı alması, oyuncuları fazlasıyla etkiledi.

03 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli oyuncular: Galibiyetle uğurlayacağız

Futbolcular, dün son kez Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ardından hocalarına duygusal bir konuşma yaptı. Sarı-Lacivertli oyuncular, “Hocam, maalesef bizden beklentilerinizi karşılayamadık. Bu sonuçlarda hepimizin payı var. Şimdi bize düşen, seni Trabzonspor maçında alacağımız güzel bir galibiyetle uğurlamak. Bunun için hepimiz elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız” ifadelerini kullandı. Yanal da öğrencilerine, “Final yolunda avantajlı bir sonuç elde edeceğinize inanıyorum” yanıtını verdi.

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