Fenerbahçeli Osayi Samuel: Galibiyeti istediğimizi gösterdik

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2.Lig Kırmızı Grup ekibi Afjet Afyonspor'u uzatma dakikalarında 2-0'la geçen Fenerbahçe 'de maçın yıldızı Osayi Samuel son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi 1 penaltı alarak ve 1 gol atarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, "Çok zor bir maçtı. Ekstra dakikalarda attığımız gollerle kazanıp, üst tura çıktık. Ne kadar istediğimizi gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor. Beraber hareket ettik, beraber kazandık, bizim için iyi bir gün oldu" dedi.

Performansına da değinen 23 yaşındaki oyuncu, "Benim işim bu, Fenerbahçe beni bu yüzden buraya getirdi. İstikrarlı ve özgüvenli şekilde devam etmek istiyorum. Atak eğilimi olan futbolcuyum, defansif anlamda da kendimi burada geliştirdim. Futbol sadece hücum değil. Nerede oynarsam oynayayım benim için önemli olan yüzde yüzümü verebilmek" ifadelerini kullandı.







