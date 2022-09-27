



Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe , yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti. Yabancı sınırına takılan Sarı-Lacivertli kulüp, kadrosundaki bazı isimleri listeden çıkarmak zorunda kaldı. TFF'ye bildirilen listede yer alamayan Filip Novak'ın yeni adresi belli oldu.

Novak BAE yolcusu

VOLE'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarında Al Jazira, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmediği Filip Novak için resmi teklifte bulundu. 32 yaşındaki Çek futbolcu ise Al Jazira ile anlaşma sağladı.

Türkiye'ye Trabzonspor ile adım attı

26 Haziran 1990 doğumlu Filip Novak, ülkesi Çek Cumhuriyeti'nin Tescoma Zlin takımında futbola başladı. FC Zlin'in alt yaş kategorilerinde forma giyen sol bek, FK Jablonec ve Midtjylland döneminden sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-Mavili ekipte 1,5 sezon görev alan futbolcu, 2020'nin Ağustos ayında Fenerbahçe'ye geldi.

Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertliler ile 27 karşılaşmaya çıkan Filip Novak, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 32 yaşındaki savunmacı 4 maçta sarı kart görürken, 1 karşılaşmada ise çift sarı kart ile oyun dışında kaldı.