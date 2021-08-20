UEFA Avrupa Ligi play off turunda Fenerbahçe 'nin Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan genç yıldız Muhammed Gümüşkaya, Avrupa basınında manşet oldu.

20 yaşındaki genç yıldız, attığı golün yanı sıra gol sevinci esnasında yaşadığı talihsizlik nedeniyle manşetlerdeki yerini aldı. Muhammed Gümüşkaya, ceza sahası dışından attığı nefis gol sonrası sevinç esnasında formanın logosuz olduğunu unutarak Fenerbahçe logosunu aramış ve bulamayınca sahalarda eşine az rastlanan görüntüler yaşanmıştı.

Bu olay Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi futbolun önde gelen ülkelerinde manşete taşındı. Fransız basınından Footmercato, genç futbolcunun yaşadıklarını "Garip bir aksilik" olarak yorumlarken bir başka Fransız gazetesi RMC Sport ise, "Golü armayı öperek kutlamak istedi ama onu bulamadı" ifadesini kullandı. RMC Sport ayrıca, haberinde konuyla ilgili "Forma üreticisi geleneksel bir futbol formasının vizyonunu değiştirmeye karar verdiyse, kulübün tam adının yer aldığı formada logonun bulunmaması bir tişört giyiyormuş izlenimi veriyor" yorumunda bulundu.









"Ama orada değildi"

İngiltere'den The Sun ise "Gümüşkaya kutlamak için arabadan inerken, formasındaki Fenerbahçe armasını öpmek için başını önüne eğdi. Ama orada değildi" şeklinde yaşananları okuyucusuna aktardı. Hollanda'nın önemli gazetelerinden De Telegraaf da genç futbolcunun golünü takımının logosunu öperek kutlamak istediğini ancak kafasının karıştığını çünkü logo elbette hiçbir yerde bulunamadığını yazdı. Ayrıca, Hollandalılar, PSV'nin de aynı formayı kullanacağından ve formanın logosuz olmasından dolayı eleştirildiğinden bahsetti.