Fenerbahçeli Moses, merak uyandırdı!

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesi Moses'ın kulağındaki sargı merak konusu oldu. Nijeryalı futbolcunun idmanda darbe aldığı ve bu nedenle kulağında sargı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Moses'la ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu, geçten hafta antrenmanlara kulağında sargı ile çıkmıştı.

Geçen sezonun devre arasında Chelsea’den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses, istenilen performansı sergileyememişti. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Sarı-Lacivertliler adına 16 maçta rakip filelere 4 gol atan ve 2 de gol pası veren Moses’tan Fenerbahçeli taraftarların bu sezon beklentisi bir hayli büyük.