Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Mikael Askarov, Kazakistan Ümit Milli Takımı'na çağrıldı. Antalya Cup 2021 hazırlıkları kapsamında milli takıma dahil edilen Askarov, Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyiyor.

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde dünyaya gelen ve 2011'e kadar orada yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Askarov'un sadece Kazakistan vatandaşlığı bulunmakta.

18 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Fatih Karagümrük hazırlık maçında Serhat Ahmetoğlu ile birlikte savunmanın iki kanadında dikkat çeken isimlerden olmuştu.