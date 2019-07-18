Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc'ın adı; yaz transfer döneminde Dinamo Kiev, Real Betis ve son olarak da Sampdoria'nın gündemine gelmişti. 25 yaşındaki yıldız ismin menajeri Jaka Lucu ise Sampdoria News adlı internet sitesine verdiği röportajda oyuncusu hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

Lucu, Zajc'ın önümüzdeki sezon da Sarı Lacivertliler'de kalacağının altını çizerken "Miha'nın takımıyla dört yıl daha kontratı var ve kendisi, İstanbul'da çok mutlu. Fenerbahçe'nin harika bir başkanı, teknik direktörü ve sportif direktörü var. Oyuncunun da takımdan ayrılmaya niyeti yok. Zira Fenerbahçe geleceği inşa eden ve büyük hedefleri olan bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler