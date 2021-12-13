Fenerbahçeli Miha Zajc: Korkunç hatalar yaptık

Süper Lig 'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 kaybeden Fenerbahçe 'nin ikinci golünü kaydeden Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün ve gergin olduklarını ifade eden Sloven oyuncu, "Golüm yeterli olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 korkunç hata yaptık ve sonucuna da golleri kalemizde gördük. Bunları yapmamalıydık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirmeliydik" yorumunu yaptı.