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Fenerbahçeli Miha Zajc: Korkunç hatalar yaptık

3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Miha Zajc maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 korkunç hata yaptık ve sonucuna da golleri kalemizde gördük. Bunları yapmamalıydık" dedi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Miha Zajc: Korkunç hatalar yaptık

Süper Lig 'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 kaybeden Fenerbahçe 'nin ikinci golünü kaydeden Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Üzgün ve gergin olduklarını ifade eden Sloven oyuncu, "Golüm yeterli olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 korkunç hata yaptık ve sonucuna da golleri kalemizde gördük. Bunları yapmamalıydık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirmeliydik" yorumunu yaptı.

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