Fenerbahçeli Miha Zajc: Galatasaray derbisine 3 puanla gitmek önemli
Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Miha Zajc, "Milli ara sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemliydi" dedi.
Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette gol perdesini açan Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son haftaların formda ismi olan Sloven futbolcu, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli ara sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemliydi" dedi.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı.