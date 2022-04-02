Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette gol perdesini açan Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son haftaların formda ismi olan Sloven futbolcu, "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli ara sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemliydi" dedi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı.





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