Fenerbahçeli Miguel Crespo: Son ana kadar savaştık

Süper Lig 'in 27. haftasında Fenerbahçe , Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı-Lacivertliler'de 90 dakika sahada kalan Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmandan kazanarak ayrıldıklarını dile getiren Crespo, "Güzel bir galibiyet aldık. Organize ve iyi futbol oynayan, aynı zamanda çok hareketli bir takıma karşı oynadık. Bizim kompakt olmamız lazımdı bu nedenle. Kompakt oynadık ve bloklar arası boşluklar vermedik. Kaptığımız toplarla da çabuk çıktık. Son ana kadar savaştık, kazanmak için elimizden geleni yaptık. Dolayısıyla haklı bir galibiyet aldık" dedi.

İrfan ve Arda hakkında da konuşan başarılı orta saha, "İrfan da Arda da çok yetenekli oyuncular. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlarla oynamaktan çok zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.







