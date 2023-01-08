Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında beş kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig’in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe’nin en büyük kozu Kadıköy olacak.





İç sahada en başarılı takım

Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı. Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor. Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6’sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

Kanarya kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray ile bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.





Batshuayi siftah peşinde

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi de Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı.





Daha önce iki kez oynadı

Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.

Aslıhan Çil