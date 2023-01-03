Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Galatasaray derbisi hakkında konuştu

Antalyaspor karşısında attığı iki golle Fenerbahçe 'ye galibiyeti getiren Michy Batshuayi zaferin ardından konuştu. Golleri nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Belçikalı yıldız, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik" dedi.





'Derbide 3 puan isteyeceğiz'

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruya da tecrübeli oyuncu, "Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.



