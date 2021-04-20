Avrupa’da 12 kulübün girişimiyle kurulan Avrupa Süper Ligi, futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni organizasyonu eleştirdi. Başarılı oyuncu, “Çocuklar herhangi bir Süper Lig’i değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın hayalini kurarak büyüyor. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda bir ya da iki kez yaşanır. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

Dünya onu konuşuyor

Mesut Özil Avrupa Süper Ligi’yle ilgili sözleriyle, kısa sürede gündem yarattı. Dünya çapında birçok medya kuruluşu, 32 yaşındaki futbolcunun açıklamasını paylaştı. Aralarında gazetecilerin de olduğu binlerce Twitter kullanıcısı, Mesut’un bu sözlerini takdir etti. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunun konuyla ilgili attığı tweet, 220 binden fazla beğeni aldı.