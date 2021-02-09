Sarı-Lacivertliler, derbi yenilgisinin yaralarını Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’i devirerek sarmak istiyor. Erol Bulut’un bu karşılaşmada kadroda ufak çaplı bir rotasyon yaparak bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Ancak asıl önemlisi, sadece ara transfer döneminin değil son yılların en büyük bombası olan Mesut Özil’in ilk 11 için hazırlanması. Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, bu akşam Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, hem bunun heyecanını yaşıyor hem de maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Kocaman’ın eksiği çok

Aykut Kocaman, Başakşehir macerasına ligde aldığı 2 yenilgiyle başladı. Deneyimli teknik adam da işleri yoluna koymak için bu karşılaşmayı fırsat olarak görüyor. Ancak Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Caiçara ve Bolingoli’nin sakatlıkları Kocaman’ı düşündürüyor. Berkay, Tolga Ciğerci, Mahmut ve Ömer Ali’nin durumları ise maç saatinde belli olacak.











