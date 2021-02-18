Fenerbahçeli Mesut Özil 10 dakikada rekor kırdı!

Fenerbahçe'nin ara transferde Arsenal'den renklerine bağladığı süperstar dijital dünyada bir ilke imza attı. Mesut, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle, bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellendiği kendi 3D Genie’sine sahip ilk sporcu oldu. Yıldız oyuncu dijital üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak için ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurdu.

Geliri çocuklara

Nifty Gateway’de satılacak seriden elde edilecek gelirin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek. Dünyada ihtiyaç sahibi çocukların tıbbi gereksinimlerini karşılayıp, ameliyatlarını sağlayan yardım kuruluşu olan BigShoe, birçok çocuğa umut oluyor. Mesut'un kendi markası olan M10 logosu süper kahraman temalı kreasyonlarda yer alıyor.

15 Şubat Pazartesi akşamı satışa sunulan şapkalar, kramponlar ve giysiler 10 dakikada satılırken 500 bin Dolarlık gelir elde edildi. Justin Bieber, Rihanna, Offset, Cardi B ve J Balvin gibi ünlü isimler de Genies’in ortakları arasında bulunuyor.

3D Genie nedir?

3D Genie, bilgisayar programları kullanarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellenmesi.