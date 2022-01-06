Karagümrük, orta sahanın en önemli isimlerinden biri olan Andrea Bertolacci’yi Kayserispor’a satmıştı. İlk yarıda 15 lig maçında 7 gol atıp, 1 de asist yaparak önemli katkı sağlayan İtalyan yıldızın yerini doldurmak için harekete geçen Kırmızı- Siyahlılar, gözünü Max Meyer’e dikti.

Karagümrük’ün başına geçerek teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımı atan Volkan Demirel, Alman oyuncunun transferi için bizzat devreye girdi. Genç çalıştırıcının, Max Meyer için Fenerbahçe Yönetimi’nden kiralama konusunda kolaylık sağlanmasını rica ettiği kaydedildi.