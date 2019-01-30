Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena hakkında ülkesi Fransa'da gündem yaratan bir iddiaya yer verildi.

Ülkede yayım yapan Jeunes Footeux adlı internet sitesinde yer alan habere göre Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Sarı Lacivertli oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek için girişimlerde bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın görüşme hâlinde olduğu öne sürüldü.

Valbuena'nın ülkesine dönme fikrine karşı olmadığı ancak oyuncunun yıllık 4 milyon euroluk maaşının transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler