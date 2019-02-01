Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in adı, uzun bir süredir Avrupa'nın önemli takımlarıyla birlikte anılıyordu.

Türkiye'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından 34 yaşındaki stoperin menajeri Karol Csonto'dan gündem yaratan bir transfer itirafı geldi.

Slovakya'da yayım yapan Sport gazetesine konuşan Csonto, Skrtel'e Serie A devi Juventus'un talip olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Juventus ile geçtiğimiz hafta sonu görüştük. Benimle temasa geçtiler ve Martin'i ne pahasına olursa olsun istediklerini söylediler. Al Nasr kulübü de sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen 3 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Ne var ki Fenerbahçe kulübü, bütün teklifleri geri çevirdi. O, şu an takımın en önemli oyuncusu ve anladığım kadarıyla yönetim onu göndermek istemedi."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler