Yeni sezonda Fenerbahçe 'nin Sportif Direktörü olacak Mario Branco kişisel sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertliler'le ilgili bir paylaşım yaptı.









Fenerbahçe'nin tesislerinin fotoğrafını paylaşan Portekizli futbol adamı, "Fenerbahçe'ye, 'Futbol Operasyonları Direktörü' olarak katılmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Böyle büyük bir kulüpte çalışma fırsatına sahip olmak bir onur. Duyulan güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" notunu düştü.

İşte o paylaşım: