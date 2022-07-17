Dinamo Kiev ile oynanacak maçlar için UEFA listesinde yer verilmeyen isimlerden Marcel Tisserand'a, İtalya'dan talip çıktı. Tisserand'la, İtalya Ligi Serie A takımlarından Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese'nin ilgilendiği öğrenildi.

Çizme'nin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre 29 yaşındaki stoper için Siyah-Beyazlılar'ın, 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı.