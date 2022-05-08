Fenerbahçeli Marcel Tisserand: İkinci golü bulabilirdik

Süper Lig 'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş 'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertliler'in Demokratik Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. Genel olarak takımımızın defansif performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık" dedi.







