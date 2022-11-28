Fenerbahçe 'de bu sezon flaş transferlerden biri olan Lincoln Henrique, 22 maça çıkarak takımın aynı zamanda en istikrarlı oyuncularından biri haline gelmişti. Bu süreçte sergilediği 2 gol, 6 asistlik performansla takıma son derece önemli bir katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, son iki maçta ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Dünya Kupası arasına girilmesiyle beraber tedavisi tamamlanan Lincoln Henrique, takıma verilen izinde özel antrenörü eşliğinde yaptığı çalışmalarla takımla arasındaki farkı kapattı.

İsmi Porto'yla anılıyor

İznin ardından hazırlıklara başlayan Kanarya'da idmanların etkili ismi olarak öne çıkan yıldız isim istekli görüntüsüyle de göz dolduruyor. Son dönemde adı Porto ile anılan 24 yaşındaki oyuncu takım antrenmanlarının yanı sıra özel bir ekiple çalışıyor. Getirdiği fiziksel antrenörünü ve mentörü ile özel çalışmalarını sürdüren Lincoln, Dünya Kupası'ndan sonra takımına daha fazla katkı vermeyi hedefliyor.



