Süper Lig 'in ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı.

Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 kazanılan Slovacko maçının yıldızı olan Lincoln Henrique, Ümraniye beraberliğini değerlendirdi.









Üzgün olduklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Maalesef futbol böyle. Ligin ilk maçı, en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüp, hatalarımızı telafi etmemiz lazım. Biz Fenerbahçe'yiz çok büyük bir kulüpteyiz. Ancak takımın büyüklüğü yetmiyor. Sahada savaşmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.