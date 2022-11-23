Fenerbahçeli Lincoln Henrique: Kulübün büyüklüğü beni çok şaşırttı

Lincoln Henrique, Fenerbahçe ’nin Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, “Buraya geldiğimde beni en çok şaşırtan, hem Türkiye’de hem de yurt dışında Fenerbahçe’nin temsil ettiği büyüklük oldu. Türkiye’de oynamış arkadaşlarım vardı. Bana Fenerbahçe’den çok iyi bahsetmişlerdi ama Fenerbahçe’nin ne olduğunu birebir tercüme etmek çok farklı” dedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Arda Güler için, “Çok üst düzey bir oyuncu. İnanılmaz bir potansiyeli var” diyen Lincoln, İrfan Can Kahveci’yle ilgili olarak, “Ortalamanın üzerinde bir yetenek” yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu, Mert Hakan’ın da farklı bir oyun tarzı olduğunu söyledi.





'Favorim Brezilya’

Lincoln, Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası’nı yorumlayarak, “Favori takımım Brezilya. Bunu ülkem olduğu için söylemiyorum. Brezilya çok güçlü ve üst seviyede bir takım. Fransa da favorilerimden biri. İki takım final oynarsa Brezilya’ya destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Lincoln, izin günlerini nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bir soruya ise, “Çoğu kez İstanbul Boğazı’nda tekne turu yapıyorum. İzin günlerimde hep ailemleyim. Dışarı çıkıp yemek yemeye gidiyoruz, İstanbul’u tanımaya çalışıyoruz. Pek fazla iznimiz de olmuyor” yanıtını verdi.