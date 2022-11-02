Fenerbahçeli Koray Şener’in ismi yaşatılacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek 22 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (ÜNİFEB) taraftar grubu ‘Kocaeli’nin 12 İlçesinde 12 Kütüphane’ projesi başlattı. Proje çerçevesinde daha önce 4 kütüphane açan üniversiteli gençler, beşinci kütüphaneyi de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adem Yavuz İlkokulu’nda hayata geçirdi. Üniversiteli taraftarlar, Şener’in ismini yaşatabilmek ve kütüphaneyi 2 Kasım tarihine yetiştirebilmek için günlerce emek harcadı. Sarı - lacivert renklere boyanan kütüphaneye bir de Koray Şener’in resmi çizildi. Açılışı yapılan kütüphaneye giren Koray Şener’in annesi Gülümser Şener, duygu dolu anlar yaşadı. İlkokul öğrencileri de kütüphaneye yoğun ilgi gösterdi. Program sonrasında taraftar grubunun üyeleri okulun bahçesinde Koray Şener koreografisi açtı.

Gülümser Şener: "Onların hiç birini Koray’dan ayırmıyorum”

Kütüphane açılışında çok duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Koray Şener’in annesi Gülümser Şener, “Duygularımı anlatmaya kelime bulamıyorum. Bu çocuklarımız 4 yıldır hep böyle yapıyorlar. Çok güzel okulla açtılar. Koray’ın adına çok güzel sosyal sorumluluk projeleri yaptılar. Hepsini çok seviyorum. Hepsi benim için birer Koray. Bu kütüphaneyi açmalarının sebebi de bilgili, gelişmiş çocuklar yetiştirmek. Bu kitabı okuyan çocukların da Koray abileri gibi, buradaki abileri gibi bilgili, kültürlü, devletine, milletine, ailesine sahip çıkan evlatlar olarak yetişsin istiyoruz. Çocuklarımızın çabasıyla böyle bir yer açıldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya girdiğim zaman çocuklarımızın hepsinin üzerinde o sarı-lacivertli montları beni çok duygulandırdı. Hepsi benim için bir Koray. Ben onların hiç birini Koray’dan ayırmıyorum. Pandemiden dolayı uzak kalmıştık, hepsini çok özlemişim. Emeklerine sağlık. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Gökhan Atayla: "Çok garip bir duygu, tüylerim diken diken oluyor”

Koray Şener’in ismini yaşatabilmek için 2018 yılında böyle bir projeye başladıklarını söyleyen 1907 ÜNİFEB Organize ve Projeler Sorumlusu Gökhan Atayla ise "Koray abimiz kitap okumayı çok seven bir insandı. Gelecek neslin de onun gibi okumuş, bilgili olmasını çok istiyoruz. Biz de nasıl adını yaşatabiliriz diye düşünerek 2018 yılında böyle bir işe başladık. O tarihte ilk kütüphanemizi açtık. Bu bizim son kütüphanemiz de olmayacak. Biz kendi aramızda kardeş gibiyiz. Kan bağı olmasa da kardeş gibi hissediyoruz. Koray’ın annesi bizim de annemiz gibi. Çok garip bir duygu, tüylerim diken diken oluyor. Çocuklar için iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Buruk bir mutluluk var içimde. En azından Koray abimizin burada ismini yaşatmaya devam ediyoruz. 4 tane açtık, bu beşincisi oluyor. Açmaya da devam edeceğiz, durmayacağız” diye konuştu.

Okul Müdürü Hamza Meral: "Burayı 2 Kasım’a yetiştirebilmek için gece, gündüz gayret ettiler"

Okullarının böyle renkli bir kütüphaneye ihtiyacı olduğunu söyleyen Adem Yavuz İlkokulu Müdürü Hamza Meral de, “Çocuklarımıza okumayı sevdirmek adına üniversiteli gençlerimizin yapmış oldukları bu kütüphane için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Koray Şener kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Güzel bir çalışma yaptılar. Burayı 2 Kasım’a yetiştirebilmek için gece, gündüz gayret ettiler. Bu kütüphaneyi bize kazandırdılar. Çocuklarımızın renkli bir kütüphanede okumayı sevmeleri açısından zengin bir kütüphane oldu. İnşallah bundan sonra çok faydalı bir şekilde okuma çalışmalarımızı burada sınıf sınıf yapacağız” şeklinde konuştu. (İHA)