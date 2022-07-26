Fenerbahçeli Kim Min-Jae sağlık kontrolleri için Napoli'de!
Avrupa ekiplerinin radarında olan, Rennes ile Napoli'yi adeta birbirine düşüren Kim Min-Jae sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gitti. Güney Koreli futbolcunun 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek olan Napoli en kısa zamanda yıldız oyuncuya resmi imzayı attırmayı hedefliyor.
Transferi yılan hikayesine dönen Kim Min-Jae'de flaş gelişme... Geçen sezonun başında Fenerbahçe 'nin, Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Çin'de oynarken de birçok takımın listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcu o dönem Sarı-Lacivertliler'i seçmiş ve hemen ardından Avrupa'nın majör liglerine transfer olabilmeyi hedeflemişti.
Yıldız oyuncu için sezonun sona ermesiyle Fransız ekibi Rennes ile İtalyan temsilcisi Napoli yarıştı. İki takım da başarılı stoperin sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini ödemeyi kabul etti. Kim önce Rennes'le anlaştı, ardından Napoli ile söz kesti.
Güney Koreli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gitti, Napoli'de görüntülendi. Deneyimli futbolcunun en kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.