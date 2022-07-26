Transferi yılan hikayesine dönen Kim Min-Jae'de flaş gelişme... Geçen sezonun başında Fenerbahçe 'nin, Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Çin'de oynarken de birçok takımın listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcu o dönem Sarı-Lacivertliler'i seçmiş ve hemen ardından Avrupa'nın majör liglerine transfer olabilmeyi hedeflemişti.

Yıldız oyuncu için sezonun sona ermesiyle Fransız ekibi Rennes ile İtalyan temsilcisi Napoli yarıştı. İki takım da başarılı stoperin sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini ödemeyi kabul etti. Kim önce Rennes'le anlaştı, ardından Napoli ile söz kesti.

Güney Koreli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gitti, Napoli'de görüntülendi. Deneyimli futbolcunun en kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.