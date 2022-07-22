Fenerbahçe 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve geçen hafta Fransız ekibi Rennes ile anlaştığı konuşulan Kim Min-Jae ile ilgili resmi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Güney Koreli oyuncunun Rennes'e imza atması beklenirken, daha sonra Kim için İtalyan devi Napoli'nin devreye girdiği ve Fransızlar'ın teklif ettiği 19.5 milyon Euro'dan artı 1.5 milyon Euro fazla parayla Kanarya'nın kapısını çaldığı öğrenilmişti.

İmza an meselesi

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rennes'le görüşmelerin askıya alındığı ifade edilirken, Kim'in de tercihini Napoli'den yana kullanmak istediği belirtildi. İtalyan kaynaklarından gelen haberlere göre Kim Min-jae'nin Serie A ekibiyle yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşma sağladığını bildirdi. Güney Koreli oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.