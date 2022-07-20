Fenerbahçeli Joshua King: Adaletli sonuç oldu

Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Joshua King, Dinamo Kiev karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı. İlk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Norveçli forvet zor bir maçı geride bıraktıklarını kaydetti.

Gelecek hafta oynanacak rövanşın belirleyeceği olacağını dile getiren King, "Biz de şanslar ve pozisyon yarattık, değerlendiremedik. Onlar da yarattı ama sonuçlandıramadı. Netice olarak adil bir sonuç oldu. İkinci maça hazırlanıp, bekleyeceğiz. Burada bile taraftarımızın etkisini büyüklüğünü gördük. Bu tarz taraftar İngiltere'de de var ama buradakine alışkın değilim. Fenerbahçe taraftarı harika. Bir sonraki Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. Uzun zamandır futbol oynamamıştım, istediklerimi yapamadım. İkinci maça yüzde 100 hazır olacağım. Şansımız var" yorumunu yaptı.







