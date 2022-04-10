Fenerbahçeli Jose Sosa: Tarif edilemez bir maç

Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe , Galatasaray 'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler'in Arjantinli yıldızı Jose Sosa önemli açıklamalarda bulundu.

Derbinin öneminin farkında olduklarını söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Bu tarz duygular, eşsiz duygular. Kariyerimde böyle çok maç var ama her bir derbide özel hisler yaşıyorum. Duygu yoğunluğu yüksek. Tarif edilemez bir maç bu. Bana pozitif enerji veriyor. Her derbinin hazırlığı farklıdır. Hafta boyunca herkes neyle karşılacağını bilir, istekli olur. Herkes bu maçın önemini biliyor. Özel bir maç olacak. Taraftarlarımız da bizi sabırla desteklesinler" ifadelerini kullandı.











