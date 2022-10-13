Fenerbahçe'li Joao Pedro: Oyundan ve skordan memnunuz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca engelini 2-1'le geçti ve B Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Rum ekibi karşısında gol perdesini açan Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Joao Pedro da maç sonunda oynanan oyundan ve skordan memnun olduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe , AEK Larnaca'yı deplasmanda Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 devirdi. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler adını bir üst tura yazdırmayı garantilerken, gol perdesini açan Pedro da maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı futboclu, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı. Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek" ifadelerinmi kullandı.