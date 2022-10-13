UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe , AEK Larnaca'yı deplasmanda Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 devirdi. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler adını bir üst tura yazdırmayı garantilerken, gol perdesini açan Pedro da maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futboclu, "Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı. Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek" ifadelerinmi kullandı.



