Fenerbahçeli Joao Pedro için sürpriz transfer iddiası

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal'la başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe , sezon biter bitmez Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllığına sözleşme imzalamıştı. Dünyaca ünlü teknik adamın önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok yıldızı kadrosuna kattı.





Vitor Pereira döneminde kadrosuna dahil olan Koreli yıldız Kim Min Jae'yi Napoli'ye rekor bir ücretle transfer eden Fenerbahçe yönetimi kadrosuna; Joshua King, Luan Perez, Michy Batshuayi, Emre Mor, Lincoln, Arao ve Joao Pedro gibi yıldızları dahil etti.

Birçok yıldızdan performans alan Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, sezonun ilk haftalarında King ve Pedro ikilisini kullanmıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan İtalyan golcü dünya kupası öncesi gol yollarında etkisini kaybetti ve formasını Belçikalı golcü Batshuayi'e kaptırdı.





Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Büyük umutlarla alınan ancak henüz beklenilen katkıyı veremeyen İtalyan futbolcu hakkında net karar verilemedi.

DOKUZ MAÇTA ETKİSİZ KALDI

Joao Pedro, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi. Sadece 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde katkı verdi. Bu maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer dokuz karşılaşmada etkisiz kaldı. Son Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçtan yenilgiyle ayrıldı.

İlgili Haberler Feghouli bombası! Geri dönüyor





KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de kalitesini şu ana kadar gösteremeyen Joao Pedro takımda kalmayı planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu "Ben kolay kolay pes etmem. Sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek kendini Dünya Kupası sonrası için motive ediyor. Kulübe bağlarını her fırsatta gösteriyor. Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçtan bir kareyi sosyal medya hesabından yükleyerek bu karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia'yı tebrik etti.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Çizme basınında 30 yaşındaki forvet için haberler çıkmaya da devam ediyor. Son olarak Sampdoria'nın Pedro için harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Portekizli çalıştırıcının kararına göre teklifler değerlendirilecek.

İlgili Haberler Galatasaray yıldız futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi! İki de ayrılık





GALATASARAY DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçen sezonu Serie A ekibi Cagliari'de geçiren Joao Pedro gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından birçok kulüp transfer için harekete geçmişti.

İlgili Haberler Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşinde





Tecrübeli oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpleri arasında Galatasaray da vardı. Sarı - kırmızılıların teklifinden daha iyi bir teklif sunan Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Joao Pedro geçen sezon Serie A'da, Cagliari formasıylqa 37 maçta 13 kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapmıştı.