Sarı-Lacivertliler'in bu sezon İtalyan temsilcisi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, AEK Larnaca mücadelesinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Gole en yakın isim olarak yer alan Pedro, son dönemde etkisis performansı sebebiyle eleştiriliyordu. Larnaca karşılaşmasına çok iyi başlayan Pedro, 16. dakikada Alioski'nin soldan pasında rakip savunmayı adeta uyutarak çok iyi pozisyon aldı ve düzgün bir vuruşla ceza sahası içerisinde maçın ilk golünü ağlarla buluşturdu.

Ligde de 1 golü var...

Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri, Süper Lig 'de 2-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında atan ve söz konusu mücadelede 1 de asist yapan 30 yaşındaki yıldız, dün akşam attığı golle kariyerinde bir ilk gerçekleştirdi. Brezilya asıllı İtalyan forvet, 2010-11'de Palermo (3 kez) ve 2013-14'te Estoril (10 kez) formalarıyla Avrupa heyecanını Kupa 2'de yaşamış ancak hiç fileleri havalandıramamıştı. Tecrübeli oyuncu, bu sezonki 3. Avrupa sınavında bunu başardı.