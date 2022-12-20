Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından adeta takıma kazandırdığı isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, gazetecilerle sohbet etti, oldukça samimi açıklamalar yaptı. Fenerbahçe 'deki performansıyla A Milli Takım 'a kadar yükselen 23 yaşındaki orta saha, teknik direktörü Jesus hakkında da flaş ifadeler kullandı.

Şimdi söz İsmail Yüksek'te...





'Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum'

“Yıllardır beklenen bir şampiyonluk var. 8 yıldır camianın ve bizlerin de özlediği bir şampiyonluk var. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Dünya Kupası arasından sonra da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe’nin olduğu yerde tek hedef şampiyonluktur. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız hem bana hem diğer takım arkadaşlarıma bu sene çok başka bir destek veriyorlar. Onlar da Fenerbahçe’nin bu sene çok farklı bir seviyede oynadığının farkındalar. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah sonumuzun aydınlık olduğunu düşünüyorum.” ‘

Kendimi oyuna kaptırdım’

“Bu sene hüznü de mutluluğu da bir arada yaşadım.Hayalimin ötesinde bir sezon geçiriyorum. Yaşadığım anları hayal bile edemezdim. Bugün geldiğim noktanın hayalini kurmak istesem, aklımdan dahi geçmezdi. Başarının yolu çalışmaktan geçiyor. Yazın tatil yapmadım, bu sezonun hayalini kurarak tamamen çalışarak geçirdim.Çok şükür ki çalışmalarımın meyvelerini topluyorum. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçım olan, kırmızı kart yediğim Dinamo Kiev maçını unutamıyorum.Çok iyi başlamıştım, taraftarlarla birlikte takım olarak çok farklı bir seviyeye geçiyorduk. Oyuna kaptırdım kendimi, bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle kırmızı kart görerek takımı eksik bıraktım. Tecrübelendiğimi düşünüyordum ama saha içi tecrübe çok daha farklıymış.”





‘Çok başka bir hoca’

“En çok şaşırdığım şey de kırmızı kart gördükten sonra hocamız, benimle hiçbir şey yaşanmamış gibi devam etti. Beni o maçtan sonra kiralık da gönderebilirdi, takımı 10 kişi bırakmışım, ‘kiralık gitsin’ diyebilirdi.Hocama teşekkür ederim, bana güvenmeye devam etti. Benden beklentileri olduğunu söyledi. Beni sahiplendi, sadece beni değil tüm takımı sahipleniyor gerçekten.Çok başka bir hoca diyebilirim.”

‘Gol atacağımı hissettim’

“Milli Takım’a seçilmek, Milli Takım’la ilk maçımda gol atmak inanılmaz bir duygu. Milli formayla attığım gol, hayatımda unutamayacağım en özel anlardan biridir. Tribünlerde ailemin, arkadaşlarımın olduğu maçta oyuna sonradan girip, aslında o golü atacağımı hissetmiştim. Sahaya girdiğim anda 10 dakikalık sürede bir şeyleri değiştirebileceğimi hissettim. O duyguyla oyuna girdim, top ayağıma geldiğinde şut atmadan önce gol olacağını hissetmiştim.”

‘Isınırken bile kaçamazsın’

“Jorge Jesus ve yardımcıları gerçekten inanılmaz tecrübeli ve saha içi koordinasyonunu çok iyi sağlayan bir ekip. Onlarla birlikte daha çok geliştiğimi hissediyorum. Şampiyon olduğumuzda Jesus ve tüm takım arkadaşlarımla çektireceğimiz fotoğrafı aile fotoğrafı olarak odama koyacağım. Hocanın öyle bir saha yönetme şeyi var ki maç içinde saha içini bırakıp kenardaki oyuncuları bile kontrol edebiliyor. Isınırken bile kaçamazsınız. Antrenmanda yoruldum biraz dinleneyim yapmak isteseniz bunu bu ekiple yapamazsınız. Kendisi gayet detaycı, saha içinde tam bir otoriter. Jesus oyuncudan her zaman en iyisini istiyor. Saha dışında gerçekten çok babacan, çok şefkatli bir isim. Konuşabilirsiniz, espri yapabilirsiniz. Ama saha içinde çok ciddi bir insan.”

Yusuf Dursun



