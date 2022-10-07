UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. maçına AEK Larnaca karşısında çıkan Fenerbahçe 'de maçın en iyi isimlerinden biri İsmail Yüksek oldu. 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmada en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) isim oldu.

Başarılı oyuncu 2-0'lık galibiyetin ardından da önemli açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını söyleyen milli oyuncu, "Değerli bir 3 puan aldık, lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Farkındaydık bu durumun. AEK Larnaca'yı tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Kendi sahamızda mağlup olmak istemiyor, sonuna kadar mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mücadeleyse mücadele, oyunsa oyun. Taraftar da olunca farklı bir ambiyans oluyor ve galibiyet geliyor" ifadelerini kullandı.





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