Sarı-Lacivertliler’de birçok futbolcu, Jorge Jesus ile birlikte kariyerinin en iyi dönemini yaşamaya başladı.





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1. LİG TAKIMLARINA KİRALANIYORDU

Ancak içlerinden birisi var ki Portekizli teknik adam kendisi için tam anlamıyla dönüm noktası oldu: İsmail Yüksek... 23 yaşındaki orta saha oyuncusu geldiği günden beri 1. Lig takımlarına kiralanıyordu.





65 BİN AVRO'YA GELDİ

23 yaşındaki ön libero, oynadığı maçlarda takımı atağa çıkarması, yerinde müdahaleleriyle hem takım arkadaşlarından hem de hocasından büyük alkış aldı. 2020 yılında Gölcük’ten 65 bin avroya transfer edilen İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımlara kiralandı. Yıldız adayı, bu defa takımda kalmayı hemen hemen garantiledi.

AVRUPA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ancak Jesus, İsmail’e adeta sihirli değnekle dokundu ve hem Fenerbahçe ’nin hem de Türk futbolunun yeni bir oyuncuyu kazanmasını sağladı. İsmail Yüksek’in kısa sürede yaptığı çıkış, Avrupa’da da dikkat çekti.





TERİM SONRASI BİR TÜRK DAHA

İnter ve Milan, başarılı orta saha oyuncusunun peşine düşmüştü. İtalya’dan bir diğer takım, Fiorentina da genç futbolcu için adeta pusuya yattı. Bonaventura’nın yerine Mor Menekşeler, Fatih Terim sonrası bir Türk’ü daha takımda görmek istiyor.





INTER VE MILAN DEVREYE GİRERSE...

Ancak İnter ve Milan’ın teklif yapması halinde, bu iki devle yarışamayacaklarının farkındalar. Bu nedenle Fiorentina’nın durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Floransa ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura’nın yerini İsmail Yüksek ile doldurmak istiyor.



