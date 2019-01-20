Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, çıktığı 21 maçta yalnızca 4 kez fileleri sarsarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan ve adı, son olarak La Liga ekiplerinden Sevilla ile birlikte anılan Cezayirli golcü ile ilgili Fransız basını yeni bir iddiaya yer verdi.

France Football dergisinden Nabil Djellit'in haberine göre Endülüs kulübü henüz 30 yaşındaki santrfor için resmi bir temasta bulunmadı.

Djellit, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak isteyen Slimani'nin bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Fenerbahçe'den ayrılacağını yazarken yıldız ismin yeni rotasının büyük ihtimalle Premier Lig olacağını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler