Fenerbahçeli Islam Slimani ve Yassine Benzia hakkında bomba iddialar!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcular Islam Slimani ve Yassine Benzia'ya ülkelerinden sert bir eleştiri geldi.

Cezayir'de yayım yapan Fennec Football adlı internet sitesi, iki futbolcunun Türkiye macerasını değerlendirdiği haberinde "Slimani ve Benzia dibe vurdu!" başlığını kullandı.

"Günleri sayılı"

Spor Toto Süper Lig'de 12 haftadır gol atamayan Slimani'nin Sarı Lacivertliler'deki günlerinin sayılı olduğunun belirtildiği haberde 30 yaşındaki santrforu Leicester City'nin de geri almak istemediği vurgulandı.

Site, Slimani için tek çıkış yolunun yeni bir kulüp bularak kariyerine taze bir başlangıç yapması olduğunu ifade etti.

"Tatmin etmiyor"

Benzia hakkında yapılan yorumlardaysa oyuncunun Türkiye'de tatmin edici bir performans sergileyemediği kaydedilirken Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun bonservisini almak istediği hatırlatıldı.

Haberde Sarı Lacivertli yöneticilerle Lille yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Benzia'nın durumunu görüşeceği yazıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler